Encore un festival de cônes oranges à Montréal

Ce n’est pas demain la veille que les automobilistes montréalais verront la fin des entraves routières, et encore moins cet automne, alors que des travaux majeurs perturberont cinq secteurs chauds de l’île à commencer par le tunnel Louis-Hippolyt La Fontaine.

« La fin des travaux ? Non, jamais ! Peut-être une diminution, éventuellement, mais certainement pas dans les années à venir », a lancé Patrick Benoit, chroniqueur à la circulation de Salut, Bonjour ! à TVA.

Au total, 44 chantiers majeurs s’activeront dans la région métropolitaine cet automne, dont 17 importants à Montréal, ont confirmé le ministère des Transports du Québec (MTQ) et Mobilité Montréal lors d’une séance d’information technique hier.

Le pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, l’axe du boulevard Pie-IX, l’axe de l’A40, l’axe de l’A13 et tout le centre-ville, tant sur le réseau municipal qu’autoroutier, seront des secteurs chauds.

Il faudra notamment prévoir d’importantes répercussions sur la circulation avec la fermeture fréquente du pont-tunnel et des autoroutes 20 et 25 en raison des travaux de réfection. Puis, les chantiers hautement concentrés au centre-ville en font un secteur à éviter en automobile.

« Des bouchons hallucinants »

Si la majorité des travaux ne sont pas trop « impressionnants » par rapport aux autres années, selon M. Benoit, ceux du tunnel La Fontaine risquent de « créer des bouchons hallucinants », croit-il.

« C’est très préoccupant et ça touche tout le monde : ça amène de la clientèle au pont Jacques-Cartier, sur la rue Notre-Dame, sur Sainte-Catherine, dans les plus petites rues de la ville », a-t-il détaillé.

Pour la titulaire de la Chaire sur la Mobilité, tous ces cônes orange ont quand même un bon côté. « Si le toit coule, il faut le réparer. C’est positif de voir qu’il y a des chantiers. Ça veut dire qu’on s’occupe de nos routes », a illustré Catherine Morency.

N’empêche, il est impensable pour les usagers de la route d’espérer la fin des travaux et des entraves sur le réseau montréalais « si on continue comme ça », a prévenu la professeure à Polytechnique Montréal.

Repenser nos déplacements

« Les routes ont une capacité maximale et il faut les entretenir en continu. Le fait d’avoir de plus gros véhicules et la dominance de l’auto solo [...] réduisent la capacité du réseau routier, a expliqué Mme Morency. Il faut apprendre à utiliser d’autres modes de transport. »

La Ville de Montréal projette d’investir cette année 643 millions $ dans les chantiers routiers comparativement à 620 millions $ l’an dernier, a confirmé le porte-parole de la Ville, Hugo Bourgoin.

Elle gère le quart des 44 chantiers majeurs de la région métropolitaine.

– Avec Roxane Trudel