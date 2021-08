Il y a des rabais étudiants partout à Montréal et ailleurs : faut les connaître et en profiter

Être étudiant, c’est rare que ça rime avec être riche, donc il faut profiter au maximum des rabais auxquels on a droit. Voici des endroits où vous ne savez peut-être même pas que vous avez droit à des tarifs spéciaux...

Matériel scolaire et informatique : n’achetez pas ça n’importe où

Avant d’acheter du matériel scolaire ou informatique, renseignez-vous : chaque université possède sa propre coopérative étudiante, une boutique qui permet aux étudiants de se procurer leurs livres de cours, des fournitures scolaires ou du matériel informatique à prix concurrentiel.

Par exemple, l’UQAM vend une carte de membre au coût de 25$ - valable à vie! – qui permet d’obtenir des rabais allant jusqu’à 25% sur des prix déjà réduits. Du côté de l’Université McGill, vous pouvez obtenir un 10% de rabais en vous inscrivant à l’infolettre de la coop.

Si vous préférez aller chez un détaillant ordinaire, posez aussi des questions. Apple offre des prix étudiants allant jusqu’à 25% de rabais sur sa boutique en ligne, et peu le savent!

Inutile également de vous acheter la Suite Office (Word, Powerpoint, Excel), car avez accès à une version en ligne (Office 365) gratuitement en utilisant simplement votre adresse courriel universitaire pour vous connecter.

Transport en commun et nourriture : besoins de base, rabais intéressants

La Société de transport de Montréal (STM) offre un rabais considérable aux étudiants. La passe mensuelle coûte 54$ (plutôt que 90,50$), ou vous pouvez aussi débourser 212$ pour la passe de 4 mois (pile la durée d’une session!). Ça fait quand même des dizaines de dollars d’économies par mois – et des centaines par année.

En ce qui concerne la nourriture, plusieurs supermarchés traditionnels (comme Metro, Maxi ou IGA) proposent un rabais étudiant selon certaines conditions (jour précis, montant d’achat, etc.). Par exemple, la plupart des Provigo à Montréal sont pourvus d’un rabais de 10% pour les étudiants les lundis, mardis, et mercredis! Renseignez-vous à celle qui se trouve la plus près de chez vous.

Soins de santé/beauté : faites vos recherches

Les étudiants bénéficient en général d’assurances collectives (santé, dentaire) fournies par l’Alliance de la santé étudiante au Québec (ASEQ). Le genre de documents un peu plate que ça vaut la peine de lire - économiser sur des lunettes ou un nettoyage dentaire, c’est intéressant.

Si vous avez déjà des assurances privées, vous pouvez annuler vos assurances étudiantes en passant par le site de l’ASEQ : ça vous permettra d’économiser près de 200$!

Côté activité physique, les universités donnent généralement accès grauitement aux étudiants à une partie de leurs installations, et offrent des tarifs réduits pour le reste.

Vous pouvez quand même magasiner un peu avant de payer : plusieurs gyms offrent des tarifs encore plus concurrentiels que certaines universités, notamment Éconofitness (10$ par mois).

Ça peut aussi valoir la peine de poser des questions dans les salons de beauté : par exemple, chez Icône Coiffure, situé entre l’Université Concordia et McGill, les étudiants obtiennent des rabais sur les coupes et les colorations les mercredis!

Cinémas, musées, et salles de spectacle : se divertir à faible coût

Sur présentation de la carte étudiante, la très grande majorité des cinémas et des musées offrent des tarifs avantageux aux étudiants.

Par exemple, le Cinéma Beaubien, l’un des cinémas de films d’auteurs les plus courus en ville, offre 25% de réduction sur le tarif d’admission aux étudiants des Universités Concordia et McGill.

Par ailleurs, si vous étudiez dans un programme lié aux arts visuels à l’UQAM, vous pouvez avoir droit à un accès gratuit au Musée des beaux-arts de Montréal grâce à un partenariat entre les deux institutions!

Pour ce qui est des salles de spectacle et des théâtres, nombreux sont ceux qui font profiter les étudiants, ou même simplement les gens âgés de moins de 30 ou 35 ans! C’est notamment le cas de l’Orchestre symphonique de Montréal, des Grands Ballets, du Théâtre Denise-Pelletier, de l’Orchestre Métropolitain, du Théâtre Jean-Duceppe... Et on en passe!

Quelques rabais en vrac :

Plusieurs magasins offrent des rabais aux étudiants, et évidemment on ne peut pas tous les nommer ici. On vous en met quelques-uns en vrac; l’idée à retenir, c’est surtout de s’informer chaque fois.

Boulangerie Au Pain Doré : 10% de rabais dans la plupart des succursales

Adidas : Jusqu’à 30% de rabais sur la boutique en ligne

Omer DeSerres : 10% de rabais sur les articles à prix régulier sélectionnés

KaseMe Design : 25% de rabais sur la boutique en ligne

GURU : 30% de rabais sur votre prochain achat en ligne

OLA Bamboo : 15% de rabais sur votre prochain achat en ligne

Nike : 10% sur la boutique en ligne.

Unidays : Application qui te permet d’accéder à une foule de rabais grâce à ton adresse courriel universitaire

Carte SPC : Carte annuelle au coût de 10$ qui permet d’accéder à plus de 400 rabais dans des centaines de boutiques

