Jennifer Lopez et Ben Affleck: leur relation est partie pour durer

Entre Jennifer Lopez et Ben Affleck, les choses sont parties pour durer.

Une source proche du couple a effectivement révélé au magazine People que les deux vedettes, qui ont récemment renoué après avoir déjà été fiancés au début des années 2000, prennent leur relation très au sérieux.

«Comme la relation de Jennifer et Ben est partie pour durer, il est logique de les voir ensemble tout le temps avec les enfants.»

Pour rappel, Jennifer est maman des jumeaux de 13 ans, Emme et Maximilian, tandis que Ben est papa de Samuel (9 ans), Seraphina (12 ans) et Violet (15 ans), avec son ex-femme Jennifer Garner.

L'informateur a ajouté : «Ils ne veulent pas se précipiter mais ils aimeraient que tous les enfants apprennent à se connaître. Ils font en sorte que l'été soit aussi amusant que possible. Ils devront bientôt retourner travailler et les enfants devront aller à l'école.»

Par ailleurs, il a récemment été révélé que les tourtereaux cherchaient une maison ensemble à Los Angeles.

Le couple a effectivement été aperçu dans le quartier de Holmby Hills pour observer une maison estimée à 65 millions de dollars, et selon TMZ, cette propriété compte plus de 31 000 mètres carrés d’espace comprenant 8 chambres et 12 salles de bains.

Et s’ils n’ont pas encore confirmé qu’ils veulent emménager ensemble, leurs amis pensent que cela ne devrait plus tarder.

Une source a confié : «Ils passent tout leur temps ensemble et font de leur relation une priorité.»

Les deux vedettes ont récemment repris contact après avoir déjà été fiancés de 2002 à 2004, et des sources proches du couple ont également confié à Entertainment Tonight que les choses deviennent de plus en plus sérieuses entre eux.

«Leurs amis ne seraient pas surpris s'ils emménagent ensemble», a déclaré l'informateur.

«Ils passent tout leur temps libre ensemble et ils considèrent leur couple comme une priorité. J.Lo tombe facilement amoureuse et c'est visiblement le cas à nouveau avec Ben. Ben est un gars normal, ce que J.Lo adore. Il a sa propre vie et il n'est pas célèbre de la même façon qu'elle. Il ne veut pas être en compétition. Ils se soutiennent l'un et l'autre.»