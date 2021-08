Le Bloc propose une feuille de route pour la protection de la forêt québécoise

Le Bloc québécois a présenté jeudi matin sa feuille de route pour la protection des forêts du Québec, une liste de demandes que le chef Yves-François Blanchet souhaite voir signer par les leaders des autres partis fédéraux.

Cette feuille de route a été élaborée en partenariat avec des intervenants de l’industrie forestière et a été appuyée par les syndicats de travailleurs forestiers — dont la Confédération des syndicats nationaux (CSN), la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) et Unifor — ainsi que par près de 24 élus municipaux, a fait savoir le Bloc québécois.

«C’est une conviction profonde du Bloc québécois qu’on est capable de concilier le développement et la création de richesses d’une part, et la protection de l’environnement et le développement durable d’autre part», a souligné M. Blanchet lors de son point de presse dans l’arrondissement de Chicoutimi, à Saguenay.

Le chef bloquiste a alors invité les autres leaders fédéraux Justin Trudeau, Erin O’Toole et Jagmeet Singh à signer cette proposition pour assurer la part du fédéral dans l’utilisation du bois de construction, mais aussi dans le financement de technologies vertes.

«La forêt, c’est le parent pauvre au gouvernement fédéral. [...] Pour moi, c’est complètement inacceptable», a déploré Mario Simard, député de Jonquière et porte-parole sortant en matière de ressources naturelles.

Le député a également réclamé à Ottawa de renégocier avec les États-Unis l’accord sur le bois d’œuvre, jugeant qu’il existe «une iniquité flagrante avec l’arrivée de M. Biden».

«Cette feuille de route commune fait donc l’unanimité au Québec et c’est pourquoi je demande aux chefs Justin Trudeau, Erin O’Toole et Jagmeet Singh de la signer», a affirmé le chef bloquiste.