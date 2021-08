Le REM enfin présenté au public

Une trentaine de personnes ont pu faire un tour à bord d’une voiture du Réseau express métropolitain (REM), pour la toute première fois, jeudi en début de soirée.

À l’issue d’un concours tenu sur la page Facebook du REM, une quinzaine de personnes choisies aléatoirement ont ainsi pu découvrir, avec leurs accompagnateurs, les dessous de la conception et du design du REM en plus d’y faire un tour en exclusivité.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Tout au long de la fin de semaine, différentes activités inaugurales y sont prévues, comme des activités thématiques et des escapades musicales, mettant en vedette Maky Lavender, vendredi; Chanda & the Passengers, samedi et Ensemble Tryade, dimanche.

Des tours de voiture du REM, en accès libre ou avec les experts du REM, seront possibles tout le week-end, dès vendredi 11 heures. Les départs se feront de la Place Extasia, au Quartier DIX30 de Brossard, sur la Rive-Sud de Montréal.

De son côté, la journée de samedi sera consacrée à la famille tandis que celle de dimanche brandira la thématique du brunch dominical.

Des kiosques gourmands et rafraichissements, offerts par le Groupe Restos DIX30, seront aussi sur place pour l’occasion.

La présentation du REM survient trois ans après le début des travaux et cinq ans après l’annonce initiale de son arrivée.