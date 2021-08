Les Canadiennes déclassent les Américaines

Les Canadiennes ont servi une véritable leçon de hockey aux Américaines, jeudi à Calgary, en les renversant par la marque de 5 à 1 à leur dernier match de la phase préliminaire du Championnat du monde.

Même sans leur vedette – et capitaine – Marie-Philip Poulin, les représentantes de l’unifolié ont aisément défait leurs rivales éternelles, marquant les cinq premiers filets de la rencontre.

Mélodie Daoust a entamé les hostilités en secouant les cordages un peu plus de sept minutes après la mise au jeu initiale. Un peu plus de six minutes plus tard, Daoust s’est fait complice de la réussite de Renata Fast.

La deuxième période a ensuite été l’affaire de Jamie Lee Rattray. L’attaquante a d’abord fait scintiller la lumière un peu plus de quatre minutes après le début de l’engagement. Moins de trois minutes plus tard, elle est revenue à la charge en déjouant la gardienne Alex Cavallini. Elle chassait du même coup la gardienne américaine du match, elle qui avait cédé quatre fois sur 21 lancers.

AFP

Sarah Nurse a accueilli la remplaçente de Cavallini, Nicole Hensley, en trompant sa vigilance lors d’un désavantage numérique, un peu plus de trois minutes après son entrée dans la rencontre. Hensley a complété le match avec cinq arrêts sur six tirs.

La gardienne des Canadiennes, Ann-Renée Desbiens, s’est vu priver d’un blanchissage quand Lee Stecklein est parvenue à la déjouer au début du troisième engagement. Elle a tout de même repoussé 22 des 23 rondelles auxquelles elle a fait face.

AFP

Avec ce gain, le Canada a terminé la phase qualificative au premier rang du Groupe A, avec une fiche immaculée de quatre victoires et aucune défaite. En quart de finale, elles feront face au Japon. Ce duel aura lieu samedi.