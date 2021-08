L'usine Moody et une soixantaine de bâtiments historiques seront protégés à Terrebonne

Alors qu'un incendie criminel vient de ravager l'ancienne usine Moody datant du 19e siècle, la Ville de Terrebonne est sur le point d'adopter un règlement pour la protéger, en même temps qu'une soixantaine de bâtiments patrimoniaux.

La manufacture Matthew Moody and Sons, en grande partie détruite par un violent incendie d'origine criminelle en début de semaine, figure parmi les bâtiments que le conseil municipal souhaite protéger par le biais d'un règlement dont l'adoption est prévue à la mi-septembre.

«En réalité, le bâtiment était déjà protégé depuis 18 mois par un règlement établissant ce qui devait être sauvegardé, des paramètres qu'on avait définis dans le cadre d'un Plan d'aménagement d'ensemble (PAE). Maintenant on le cite en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel pour qu'il soit admissible à des subventions», a précisé Marc-André Plante, maire de Terrebonne, en entrevue.

Le bâtiment de brique rouge de 85 000 pieds carrés dont la construction remonte à 1892, a d'abord servi à la fabrication de machinerie agricole, avant d'être utilisé comme entrepôt, puis comme lieu de tournage de films.

Les murs du bâtiment sont toujours debout malgré l’incendie. «Les propriétaires nous ont manifesté leur intention de préserver le bâtiment et de continuer le projet de sauvegarde tel qu'ils pensaient le faire», assure Marc-André Plante.

Le projet District Moody, mené par divers promoteurs, associe développement commercial et résidentiel, et prévoit donner au bâtiment une vocation culturelle.

Pas moins de 59 immeubles sont visés par le projet de protection du patrimoine bâti qui sera adopté par la Ville de Terrebonne prochainement. Parmi ceux-ci, des maisons individuelles, l'ancien couvent Saint-Louis-de-France, des moulins de pierre dont l'ancien moulin de la jetée de l'Île-des-Moulins et le nouveau moulin de l'Île-des-Moulins, une croix de chemin et des bâtiments manufacturiers comme l'ancienne usine Home Shoe, situés en majorité dans le centre-ville de Terrebonne.

Les 59 immeubles viendront s'ajouter à d'autres déjà cités pour un total de 129 qui seront protégés à Terrebonne à compter de l'adoption officielle du règlement.

Basé sur un inventaire réalisé en 2015 qui avait permis le recensement de plus de 600 bâtiments ayant une valeur patrimoniale exceptionnelle, dont certains remontant au 18e siècle, le projet de protection a été mis en branle par la municipalité il y a plus de cinq ans.

Rappelons qu'en vertu de l’article 127 de la Loi sur le patrimoine culturel, une municipalité peut, par règlement, et après avoir pris l’avis du conseil local du patrimoine, citer en tout ou en partie un bien ou un immeuble patrimonial situé sur son territoire et présentant un intérêt public.

La citation a pour conséquence d'entrainer l'obligation pour son propriétaire de prendre les mesures nécessaires pour assurer la préservation de la valeur patrimoniale de ce bien ou cet immeuble. Tous travaux de transformation extérieure, de déplacements ou de démolition doivent alors être approuvés par le conseil municipal.

«Pour moi c'était clair qu'il fallait trouver une façon de soutenir les propriétaires de ces immeubles, sur qui on ne peut pas mettre toute la responsabilité de sauvegarde du patrimoine. La Ville a donc créé un fonds dédié de 500 000 $ et on est en dialogue avec le ministère de la Culture pour qu'il appuie cette démarche», a dit le maire de Terrebonne.

Le maire de Terrebonne souhaite que les gouvernements s'impliquent davantage dans la sauvegarde du patrimoine bâti. «Il va falloir se donner des outils et des moyens financiers et pas seulement au niveau réglementaire. Il faudrait être créatifs et trouver des outils fiscaux pour encourager la protection du patrimoine, comme des retours de taxes ou des programmes comme le régime d'accession à la propriété (RAP). On ne peut pas laisser aux municipalités et aux propriétaires privés toute la responsabilité.»