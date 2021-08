Maison Enfant Soleil: un record de vente malgré la pandémie

Le tirage de la Maison Enfant Soleil a battu des records, en pleine pandémie, alors qu’une somme de près de 3M$ a été recueillie, dont plus de 1M$ uniquement grâce à la vente de billets en ligne.

À titre de comparaison, ce sont 24 000 billets, pour un total de 240 000$, qui avaient été vendus en ligne en 2019. Cette année, c’est précisément 115 000 billets, pour un total de plus de 1,1M$ qui ont été amassés grâce à la vente en ligne.

«Nous sommes extrêmement fiers de ce résultat remarquable qui fera une énorme différence pour les enfants malades du Québec», s’enchante Julie Lemieux, présidente-directrice générale d’Opération Enfant Soleil.

Tous les billets prévus pour la vente en ligne ont trouvé preneur, un succès plus que positif, selon Mme Lemieux.

«Le succès phénoménal de la vente en ligne démontre qu’il est essentiel de moderniser les tirages et nous espérons que la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ) poursuivra dans cette voie. Cette pratique nous permet de faire des économies substantielles et de redonner davantage d’argent à la cause», enchaîne-t-elle.

Gagnant originaire de l’Estrie

C’est le billet portant le numéro 258638 et acheté par Serge Jacques, de la municipalité de Frontenac en Estrie, qui a été tiré. Le tirage a été effectué jeudi matin, en direct de l’émission Salut Bonjour.

L’heureux gagnant pourra choisir entre le grand prix d’une valeur de 500 000 $, incluant la maison entièrement décorée et meublée ainsi qu’une bourse pour l’achat d’un terrain dans la ville de son choix, ou la somme de 325 000 $ en argent.

Les fonds amassés pourront aider des enfants comme Éloïse Parisé, l’Enfant Soleil ambassadrice du projet. Éloïse est née avec une hypoplasie du ventricule droit avec atrésie pulmonaire. Elle a subi quatre chirurgies afin de corriger les malformations de son petit cœur.

Le dernier record de vente de billets de la Maison Enfant Soleil est très récent et remonte à janvier dernier. L’organisme avait amassé plus de 2,4M$ pour le tirage de la 28e maison.