Matt Holubowski en chair et en os!

« Ça fait tellement du bien de vous voir, a lancé Matt Holubowski à la restreinte, mais visiblement enchantée foule devant lui vendredi soir dernier. Y’a des gens pour qui c’est le premier show ? » Nous étions plusieurs à crier que oui, c’était notre première sortie musicale depuis la pandémie et que le MTelus ne nous avait jamais paru aussi accueillant, bien qu’incontestablement différent.

« Le gamble, c’est toujours de savoir si les gens vont avoir des masques ; c’est cool de vous voir et de voir vos sourires », a ajouté l’auteur-compositeur-interprète en soulignant d’un air comico-frondeur que ses musiciens et lui avaient déjà une cinquantaine de spectacles à leur actif – principalement en région – depuis le retour à cette vie plus normale.

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

Par normale, il faut désormais entendre un spectacle se donnant dans un lieu légèrement tristounet, car n’accueillant peut-être que le quart de sa foule habituelle, où la trentaine de gens au parterre se doit d’être assise sur des chaises droites, seuls ou en bulles de deux. Une salle dans laquelle on se déplace bien sûr masqués, en suivant des voies précises et des flèches marquées au sol et où ont été « condamnées » deux places sur quatre dans les rangées de sièges du balcon.

Des incommodités faisant désormais partie de la vie et qui ne l’emportent certainement pas sur le plaisir de revoir un spectacle en direct, entouré de vrais humains à qui la musique avait tellement manqué.

Des bagatelles au fond, pour avoir enfin la chance de voir Matt Holubowski briller en personne. Une première, dans mon cas ; moi qui n’avais assisté qu’à deux de ses spectacles virtuels offerts via Zoom pendant le confinement et au plus fort de la pandémie.

De l’ambiance

Les prérogatives à se retrouver là, en personne, devant Matt Holubowski étaient nombreuses. Au contraire des spectacles virtuels du printemps dernier, il y avait d’abord l’indéniable qualité sonore qu’offre cette salle de spectacle ennoblie par la présence de ses cinq amis musiciens. La scénographie aussi : une petite lune bleue descendant du plafond, des projections vidéo enveloppantes défilant sur un large disque blanc et un jeu de lumières parfois stroboscopiques permettant au chanteur de lâcher enfin son fou en dansant. Et surtout, des cris, des chants, des rires et des applaudissements d’un public en chair et en os.

Pour moi, la voyageuse, la comparaison se faisait inévitable : c’est comme si après avoir regardé la vidéo de chutes mythiques (par exemple celles du Niagara), j’entendais, admirais et vivais enfin le grandiose du spectacle se déployant réellement devant moi.

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

Il y a donc eu plusieurs soupirs de soulagement et de contentement lors de ce spectacle intimiste – forcément – livré avec enthousiasme et douceur par l’artiste de 33 ans. Comme si le fait de se retrouver là, à boire un verre tout en assistant à un spectacle et à chanter à l’unisson avec un artiste aimé, comme avant, faisait se transformer la soirée et en une sorte de consolation collective.

Une douce consolation, merci aux pièces anciennes (dont Old Man la première pièce de son premier album) et nouvelles – dont celles de l’excellent album Weird Ones sorti en 2020 – du musicien originaire de Hudson.

Moments forts

Les moments forts de ce spectacle réparateur de pandémie ? La puissante interprétation de The Year I was Undone en duo avec sa violoncelliste, la pièce The King permettant à son interprète de bouger de façon nettement plus énergique que lorsqu’il était coincé devant un écran en confinement, la jolie pièce Around Here et tout du rappel livré au piano.

« Je sais que les temps sont incertains, mais nous allons nous en sortir, je le sens », a-t-il d’ailleurs promis avant de quitter la scène.

Matt Holubowski poursuit sa tournée à travers le Québec