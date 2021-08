Projet Montréal promet 57 millions $ pour des «parcs-écoles»

En cas de réélection, Projet Montréal, le parti de la mairesse Valérie Plante, promet une enveloppe de 57 millions $ sur quatre ans pour financer la création de parcs-écoles à travers la ville.

«Il est parfois difficile de trouver de nouveaux espaces verts à Montréal. C’est coûteux, et il n’y a pas toujours les endroits disponibles. On croit qu’on doit maximiser nos cours d’école et utiliser tous les espaces à notre portée», a déclaré jeudi la mairesse et cheffe de Projet Montréal, Valérie Plante.

Les fonds permettront de soutenir financièrement les arrondissements qui concluront des ententes avec les centres de services scolaires pour transformer des cours d’école sur leur territoire.

Mme Plante, avait convié les médias dans le Sud-Ouest, devant l’école Saint-Zotique, qui est un bon exemple à ses yeux. Dans la cour de celle-ci, plusieurs arbres créaient de l’ombre, alors qu’un module de jeux attirait l’attention des enfants. Des bancs permettaient aussi aux jeunes de se reposer.

«Ça a changé complètement la dynamique de l’école, et les enfants adorent encore plus les récréations. Ils sont aussi plus concentrés apparemment lorsqu’ils reviennent en classe», a renchéri Benoît Dorais, maire de l'arrondissement du Sud-Ouest et président du comité exécutif de la Ville.

Les élections municipales auront lieu le 7 novembre prochain.

