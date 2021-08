Quand Gilles Villeneuve était encore un Québécois parmi d'autres

Le simple fait que Gilles Villeneuve ait réussi à se rendre en Formule 1 est un exploit. Issu d'une famille modeste, il a atteint son objectif grâce à une détermination hors du commun. Mais si ces années de Formule 1 ont été abondamment racontées, ses débuts à Berthier sont beaucoup moins documentés.

Invité au micro de Mario Dumont sur QUB Radio, Julien Amado, rédacteur du chef du Guide de l’auto, est revenu sur le début de carrière du pilote québécois.

Très rapide dès ses premières courses de motoneige en 1969, Gilles utilise ses succès hivernaux pour financer ses débuts en sport automobile. En parralèle de ses succès sur la piste, Gilles va également posséder plusieurs voitures, dont certaines sont plutôt inattendues. Tout cela fait partie d'un reportage exclusif qui est publié dans les pages du Guide de l'auto 2022, disponible partout au Québec dès cette semaine!

Et comme il s'agit du Guide de l'auto, le reportage revient évidemment en détail sur les véhicules possédés par Gilles, ainsi que les modifications apportées à ses voitures et camions afin de les rendre plus performants.

Pour plus de détails à ce sujet, procurez-vous le Guide de l'auto 2022 dès aujourd'hui!