Rééquilibrage du marché immobilier

Le marché immobilier, en surchauffe depuis un an, tend vers un rééquilibrage, estiment des experts.

«Le marché a commencé à s’équilibrer. C’est vrai que dans les prix les plus populaires, pour les produits les plus demandés et les plus en rareté, on retrouve encore des offres multiples et un peu de surenchère, mais je peux vous dire que le phénomène a un nettement diminué depuis quelques mois», a constaté Georges Bardagi, dirigeant et courtier immobilier agréé, B.A.A.

Si plusieurs ont profité de la pandémie pour quitter la ville et s’installer à la campagne, les ventes de propriétés au centre-ville de Montréal n’ont pas cessé pour autant.

«Les propriétés au centre-ville ont recommencé à s’activer. On a recommencé à avoir de belles ventes», a affirmé M. Bardagi, jeudi à l’émission «À vos affaires», animée par Pierre-Olivier Zappa, sur LCN.

«Achetez maintenant»

Si en 2020, la courtière immobilière Christine Girouard disait qu’il était temps d’acheter, le message a changé cette année.

«2021 est meilleure que 2020, parce que ça ne redescend pas dans les banlieues», a-t-elle expliqué.

«Arrêtez d’attendre. Achetez maintenant et peut-être que dans six mois ça va valoir plus cher», a ajouté la courtière en immobilier.

