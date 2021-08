Rentrée universitaire: de nombreux étudiants toujours sans logement

Un nombre record d’étudiants de l'Université de Sherbrooke, en Estrie, sont toujours sans logement à quelques jours seulement du début des cours.

Autant d'étudiants sans logements, à l'aube de la rentrée scolaire, c'est du jamais vu à l'Université de Sherbrooke. «C’est un phénomène nouveau. Nous n’avons jamais eu de liste d’attente pour les résidences et présentement nous en avons une», a indiqué Céline Element, directrice de l’hébergement aux Services à la vie étudiante de l’Université de Sherbrooke.

Les messages de détresses sur les réseaux sociaux s'enchaînent. Sept étudiants ont demandé l'aide de l'Université, d'autres ont multiplié leurs recherches sur le terrain.

«On est stressé et fatigué. Ça fait trois aller-retour qu’on fait sans résultat, on ne trouve pas», ont exprimés Tarik Bizbiz et Ouendo Fleury, des Montréalais qui commencent leurs cours lundi.

De son côté, Guillaume Martin, séjourne dans un logement loué sur la plateforme Airbnb, jusqu'au 7 septembre. Il n’est pas arrivé à trouver un toit pour la durée de sa session. «Je ne sais pas où je vais aller ensuite. Je cherche sur toutes les plateformes, j’ai envoyé plusieurs messages et je n’ai pas eu beaucoup de réponses», a-t-il confié à TVA Nouvelles, jeudi.

Les locataires sont désespérés, les fraudeurs le savent et en profitent. Timothée Wright et ses colocataires en ont été victimes.

«Moi et deux amis avions trouvé un logement et envoyé un dépôt équivalent à un mois de loyer parce que chez nous en France ça se fait régulièrement. Mes amis sont arrivés à Sherbrooke et l’appartement en question n’existe pas. Le locateur ne répond plus. Actuellement mes amis sont à l’hôtel et se démènent pour nous trouver un logement», a raconté M. Wright.

L'Université et la Fédération étudiante procèdent actuellement au recensement des chambres, studios et appartement disponibles. Un imposant défi puisque la Ville de Sherbrooke est toujours à la recherche d’une dizaine de logements pour des familles sans logis depuis le premier juillet.

La direction travaille également sur un plan d’urgence qui permettrait l’utilisation temporaire de 10 chambres au besoin.