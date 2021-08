Second procès pour un chauffard

Un automobiliste ivre, et pourtant acquitté d’avoir causé la mort d’un couple et blessé leur adolescente lors d’une violente collision en Montérégie, il y a cinq ans, devra subir un nouveau procès, vient de trancher la Cour d’appel.

« Ça ne changera pas le cours des événements, mais un chauffard ne peut pas s’en tirer ainsi. Nos vies sont chamboulées pour toujours », lance Pierre Brousseau.

Photo courtoisie

Son fils, Pierre Junior Brousseau, et la conjointe de celui-ci, Émilie Fortin, ont péri sous les yeux de leur adolescente, Anakyme Brousseau, le 9 novembre 2016.

En s’engageant sur la route 116, à Sainte-Marie-Madeleine, la Mazda de la petite famille a été heurtée de plein fouet par le véhicule de David Leblanc.

Au terme de son procès, l’homme de 39 ans s’en était tiré avec la suspension de son permis pour un an, alors qu’il avait un taux d’alcool de 115 mg lors de la collision. La limite permise par la loi est de 80 mg.

Photo d'archives, Claudia Berthiaume

Le chauffard avait ainsi été acquitté des chefs les plus graves, dont ceux de conduite avec les capacités affaiblies causant des lésions corporelles et la mort.

Mais voilà que le plus haut tribunal du Québec a cassé le verdict, estimant que le juge de première instance a commis différentes erreurs de droit.

On reproche entre autres au magistrat Stéphane Godri d’avoir omis de considérer certains éléments de preuve pertinents, dont l’alcoolémie, la vitesse de l’accusé, qu’il avait lui-même évaluée à 105 ou 110 km/h, ainsi que son comportement dans les minutes précédant la collision.

Leblanc avait utilisé son téléphone cellulaire ainsi que le système audio de son véhicule, d’après son propre témoignage.

La faute des victimes

« C’est comme si on avait cherché à connaître quelle part de l’accident était la faute des victimes plutôt que de déterminer la réelle responsabilité [du chauffard]. C’était épouvantable », se souvient France Sawchuck, grand-mère maternelle d’Anakyme, qui est aujourd’hui âgée de 17 ans.

« Ça me soulage et me libère, même si ça ne sera pas un moment agréable de replonger dans ces souvenirs. [...] J’ai bon espoir que le second procès sera réaligné sur les vraies questions et que tous les faits seront retenus », ajoute Mme Sawchuck.

Cette fois-ci, la grand-maman espère une condamnation du chauffard et même une peine exemplaire. « Il faut que la justice lance le message clair que l’alcool et le cellulaire au volant ne sont pas tolérés dans notre société. Ça doit cesser », insiste-t-elle.