Steve Claggett échoue sur la balance

Le boxeur Steve Claggett a été incapable jeudi de respecter la limite de poids fixée à 142 lb en prévision de son combat du lendemain contre Noe Emanuel Lopez, dans un gala d’Eye of the Tiger Management (EOTTM) à Cuernavaca, au Mexique.

Ayant perdu par décision partagée contre Mathieu Germain à sa dernière sortie, le 15 mai à Québec, Claggett (29-7-2, 19 K.-O.) a fait osciller l’aiguille de la balance à 143,2 lb, comparativement à 141 lb pour Lopez (30-13-1, 14 K.-O.). Celui-ci obtiendra ainsi 20 % de la bourse du pugiliste canadien.

Au nombre des autres athlètes en action vendredi, le Québécois Thomas Chabot (4-0-0, 4 K.-O.) a affiché un poids de 129,6 lb à la veille de son choc de six rounds contre Jesus Flores Herrera (4-4-0, 1 K.-O.), qui a aussi fait le poids, mais à 127,4 lb. Pour sa part, Avery Martin-Duval (4-0-1, 3 K.-O.), un autre boxeur d’ici, et le Mexicain Esteban Hernandez Arroyo (2-2-1) ont respecté la limite, avec des pesées de 130 et de 126,6 lb.

Chez les femmes, la Canadienne Mary Spencer effectuera ses débuts professionnels, vendredi. Ayant présenté un poids de 151 lb, l’ancienne athlète olympique des Jeux de Londres 2012 se mesurera à Neftali Escobar (0-2-0, 0 K.-O.), qui s'est présentée à 144 lb.