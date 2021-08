Terrebonne: poursuite policière sur l'A-40

L’autoroute 40 a été le théâtre d’une poursuite policière jeudi soir, sur un tronçon d’environ cinq kilomètres.

Le Service de police intermunicipal de Terrebonne/Sainte-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filions a pris en chasse un Toyota Highlander 2019 de couleur noire, vers 19 h 10, après s’être aperçu que le véhicule en question avait été déclaré volé à Québec, trois jours plus tôt.

Avant même que les patrouilleurs n’allument leurs gyrophares, le conducteur, un homme de 34 ans de Laval, qui circulait sur la Montée des Pionniers à Terrebonne a senti l’eau chaude et a tenté de fuir par l’autoroute. Il s’est précipité sur l’A-40 en empruntant la sortie 94, dans le secteur de Lachenaie, dans Lanaudière.

PHOTO AGENCE QMI, THIERRY LAFORCE

«L’homme roulait à vive allure et zigzaguait entre les véhicules», a précisé le capitaine Joël Lamarche, porte-parole du Service de police de Terrebonne.

Alors qu’il était dans la voie de gauche, le conducteur a tenté une manœuvre rapide vers la droite pour prendre la sortie 89. Il a ensuite frappé quelques cônes de circulation qui l’ont fait dévier de sa trajectoire, environ à la hauteur du boulevard Henri-Bourassa, à Montréal.

Le VUS s’est alors mis à tourner sur lui-même avant d’aboutir dans un poteau métallisé, situé sur le terreplein de la bretelle pour accéder à la voie de desserte.

PHOTO AGENCE QMI, THIERRY LAFORCE

Dans l’accident, le chauffard a été blessé au cou et au dos, mais ses blessures ne mettraient pas sa vie en danger. Il a toutefois été transporté dans un centre hospitalier de Montréal et pourrait faire face à des accusations de recel, conduite dangereuse et refus de s’immobiliser.

Aucun autre véhicule n’a été impliqué dans cet événement et aucune autre personne n’a été blessée.

Le Service de police de la Ville de Montréal a été appelé en renfort pour la reconstitution de la scène.

La sortie 89 a été bloquée par les patrouilleurs du Ministère des Transports, le temps que l’enquête se poursuive.