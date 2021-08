Tour la Nuit et Tour de l’Île de Montréal: place au vélo durant le week-end

Des rues seront fermées et la circulation entravée à l’occasion du retour ce week-end du Festival Go vélo Montréal avec les célèbres Tour la Nuit et Tour de l’Île.

La tenue de ces deux événements apportera des modifications temporaires au plan de circulation routière, a indiqué Vélo Québec, recommandant aux usagers de la route de planifier leurs déplacements.

Le coup d’envoi du Tour la Nuit sera donné vendredi à 20 h à partir de huit points d’entrée pour un parcours de 22 km, forçant la fermeture de plusieurs rues à compter de 19 h 30.

Les départs seront effectués dans les parcs La Fontaine, Père-Marquette, Jean-Martucci, Champdoré, Nicolas-Tillemont et les intersections Saint-Joseph/Henri-Julien et Rosemont/Cartier.

Long de 33 km, le Tour de l’Île de Montréal aura lieu dimanche à 9 h à partir des points de départ situés dans les parcs La Fontaine, Père-Marquette, Nicolas-Tillemont, Champdoré, Maurice-Bélanger, Joseph-Paré, Maisonneuve et St-Aloysius.

Des rues seront également fermées à la circulation et au stationnement dimanche matin jusqu’en début d’après-midi.

Pour les deux événements, le parcours des cyclistes traversera les rues des arrondissements du Plateau-Mont-Royal, de Rosemont–La-Petite-Patrie, de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, d’Ahuntsic-Cartierville, de Montréal-Nord, de Saint-Léonard, de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve et de Ville-Marie.