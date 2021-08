Une pancarte électorale loin de son candidat

La présence à Sept-Îles d’une pancarte d’un candidat du Parti libéral du Canada de la région de Québec suscite beaucoup d’interrogations.

D’ailleurs, le mystère demeure entier pour le principal intéressé, Joël Lightbound, candidat dans la circonscription de Louis-Hébert.

Ce député sortant ignore pourquoi cette pancarte s’est retrouvée sur la Côte-Nord, à plus de 600 kilomètres de la circonscription où il souhaite être réélu lors des élections fédérales du 20 septembre.

«J’imagine, soit quelqu’un de très enthousiaste par rapport à ma campagne dans Louis-Hébert qui voulait propager la bonne nouvelle jusqu’à Sept-Îles. Mais honnêtement, je n’en ai aucune idée», a-t-il dit à TVA Nouvelles jeudi.

Toutefois, il a confirmé l’identité du candidat du Parti libéral qui se présentera dans la circonscription de Manicouagan.

«Je peux vous assurer qu’il n’y aura pas seulement ma pancarte à Sept-Îles pour le Parti libéral. On a un candidat qui sera officialisé [vendredi]. Il s’agit de Thomas Gagné, un jeune homme qui a étudié en sciences politiques, en histoire, qui a travaillé beaucoup avec la ministre Lebouthillier et qui connait bien les enjeux des régions du Québec, et qui travaillé aussi avec la ministre du Travail à Ottawa», a dit M. Lightbound.