Vaccination obligatoire enfin au menu

Partout, le variant Delta, ultra contagieux, se fait de plus en plus menaçant. L’heure de la vaccination obligatoire contre la Covid-19 pour des corps de métiers essentiels est donc venue.

Primo, aux crises exceptionnelles des remèdes exceptionnels. Le passeport vaccinal annoncé par le ministre de la Santé, Christian Dubé, en est lui aussi un outil vital.

Deuxio, il n’existe aucun « droit » d’une personne de mettre sciemment en danger la santé et la sécurité d’une autre en refusant le vaccin sans raison médicale valable.

D’où la nécessité d’imposer la vaccination tout d’abord à tous les soignants. Au privé comme au public. Dès qu’ils sont « en contact prolongé avec les citoyens ». Pour les mêmes raisons, il faudrait aussi l’étendre aux enseignants.

Injustifiable

Tertio, il serait injustifiable que l’on exige une preuve de vaccination pour aller au resto tout en laissant des soignants non vaccinés « libres » de risquer la santé des gens dont ils doivent prendre soin.

Ce matin, s’ouvre enfin une commission parlementaire sur le sujet. Il sera du devoir moral et éthique de tous les intervenants, dont les syndicats, de contribuer pleinement à son application rapide et efficace.

Là-dessus, je persiste et signe. Il serait d’une irresponsabilité sociale sans nom de s’y refuser. À ceux qui, néanmoins, seraient tentés à la commission de s’opposer à la vaccination obligatoire, rappelons aussi ceci.

Devoir de protéger

Imposer la vaccination aux soignants vise à protéger les personnes dont ils prennent soin, mais aussi les employés vaccinés des non-vaccinés et leurs collègues non vaccinés, plus exposés encore au Delta, en les obligeant à recevoir le vaccin.

Il en va ici d’une solidarité élémentaire avec la société. D’autant plus que cette pandémie est loin d’être terminée. On le sait maintenant.

C’est une merde innommable, certes. D’où l’urgence sur tous les fronts, incluant le port du masque, de ne pas baisser la garde.