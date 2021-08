De beaux souvenirs pour Zachary Gravel

En mettant les pieds au Centre Vidéotron, vendredi, quelques heures seulement après avoir été échangé des Tigres de Victoriaville aux Remparts de Québec, l’attaquant Zachary Gravel n’a pu s’empêcher de sourire.

C’est qu’il y a quelques mois à peine, c’est sur cette patinoire qu’il soulevait la Coupe du Président dans l’uniforme des Tigres après que l’équipe eut causé la surprise en venant à bout des puissants Foreurs de Val-d’Or en grande finale.

« Je ne te ferai pas de cachettes : quand j’ai regardé la glace, les souvenirs sont revenus à mon esprit. Ça me donne tellement le goût de revivre ça », a-t-il mentionné lorsque rencontré avant son premier match avec l’équipe, vendredi soir.

La bonne nouvelle pour lui, c’est qu’il aura une réelle chance de répéter. Les Remparts visent non seulement les grands honneurs cette année, mais ils espèrent aussi présenter le tournoi de la Coupe Memorial en juin prochain. Une annonce à ce sujet devrait d’ailleurs être faite dans un peu moins de deux semaines.

L’expérience vécue l’an dernier, croit-il, lui servira avec sa nouvelle équipe.

« On a vécu tellement d’adversité avec les Tigres l’an dernier, avec la COVID, les confinements et tout. J’ai appris que ce n’est pas un sprint, c’est un marathon. Il va avoir des embûches en chemin, c’est sûr et certain, mais si les gars sont tous concentrés sur le but ultime, ça va vraiment nous aider », croit l’attaquant de 19 ans que les Diables rouges ont acquis en retour d’un choix de troisième ronde en 2023.

En Forme

L’été a été court pour les champions de la Coupe du Président qui n’ont pas eu autant de temps qu’à l’habitude pour se préparer. Néanmoins, Gravel assure avoir mis les bouchées doubles afin d’arriver au camp d’entraînement en bonne condition physique.

« Tout de suite après la saison, j’ai pris 10 jours de congé pour soigner les blessures et me reposer. Ensuite, j’ai repris l’entraînement. C’est sûr que ç’a été un été plus court que d’habitude, mais j’ai profité de huit ou neuf semaines intenses pour être sûr d’arriver ici en pleine forme. »

Natif d’Asbestos, près de Victoriaville, Gravel ne s’attendait pas à quitter l’équipe de son enfance.

« Au début j’ai été surpris puisque je ne m’attendais pas à quitter. Par contre, je suis vraiment content de me retrouver à Québec », a-t-il dit.

« Je suis capable d’être responsable défensivement tout en amenant une touche offensive. Je pense que je vais être un gars capable de gagner ses batailles à un contre un. »

D’autres acquisitions

Il n’arrive pas en terrain inconnu. Il connaît déjà Kassim Gaudet et Xavier Filion, avec qui il s’entraîne lors de la période estivale, ainsi que le gardien Fabio Iacobo avec qui il a évolué la saison dernière à Victo.

En plus de Gravel, les Remparts ont aussi mis la main sur l’attaquant Davis Cooper des Eagles du Cap-Breton, jeudi, en plus d’un choix de sixième tour en retour du défenseur Romain Rodzinski et d’une sélection de 12e tour.