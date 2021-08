Deux Britanniques et un enfant tués dans l'attentat de Kaboul

Deux Britanniques, ainsi que l'enfant d'un autre ressortissant britannique, ont été tués dans l'attentat «abject» mené jeudi à l'aéroport de Kaboul, a annoncé vendredi le ministre britannique des Affaires étrangères, Dominic Raab.

«Je suis profondément attristé d'apprendre que deux ressortissants britanniques ainsi que l'enfant d'un autre ressortissant britannique ont été tués jeudi dans l'attaque terroriste, et deux autres ont été blessés», a-t-il indiqué.

«C'était des personnes innocentes, et c'est une tragédie qu'elles aient été assassinées par des terroristes lâches alors qu'elles cherchaient à mettre en sécurité leurs être chers au Royaume-Uni», a-t-il ajouté. Une aide consulaire est offerte à leurs familles.

«Nous ne tournerons pas le dos à ceux qui comptent sur nous quand ils en ont besoin et nous ne nous laisserons jamais intimider par les terroristes», a insisté Dominic Raab.

Le groupe jihadiste État islamique a revendiqué jeudi l'attaque près de l'aéroport de Kaboul qui a fait au moins 170 morts, dont 13 militaires américains chargés de la sécurité d'une gigantesque opération d'évacuation de civils afghans fuyant le pays après le retour au pouvoir des talibans mi-août.

Le ministre de la Défense britannique, Ben Wallace, a indiqué vendredi matin que l'opération d'évacuation menée par le Royaume-Uni en Afghanistan se terminerait «dans quelques heures».

Près de 14 000 ressortissants britanniques et afghans ont été secourus dans le cadre de la mission britannique depuis la mi-août, a-t-il précisé, tout en reconnaissant que jusqu'à 150 ressortissants britanniques et entre 800 et 1100 Afghans éligibles au programme destiné au personnel afghan employé localement par le Royaume-Uni ne pourraient être évacués.