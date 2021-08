Enchères remportées par Vidéotron: Bell poursuit le fédéral

Bell s’est tourné vers la Cour pour faire annuler la plus récente acquisition aux enchères de Québecor, qui a mis la main sur du spectre de la bande de 3500 MHz à travers le pays, plus tôt cet été.

L’achat de 294 blocs de spectre, des ondes radio gérées par Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISED), est censé permettre à Québecor et sa filiale en télécommunications, Vidéotron, d’expandre son réseau au Québec et même ailleurs au pays.

Québecor a investi 830 millions $ au cours de ces enchères, dont l’un des objectifs était de permettre aux petits fournisseurs et aux fournisseurs régionaux d’acquérir une proportion beaucoup plus importante de spectres.

Bell estime cependant que Vidéotron n’aurait pas dû y participer, puisque la compagnie n’opère pas dans les provinces de la Colombie-Britannique, de l’Alberta et du Manitoba, trois territoires où elle a acquis des ondes.

Après la victoire aux enchères de Québecor, Bell a refusé les explications de l’ISED quant au fait que Fibrenoire, une sous-division de Vidéotron, offrait ses services dans les trois provinces mentionnées plus haut.

Arguant que Fibrenoire n’était pas directement basée dans l’Ouest, Bell a fait une demande à la Cour fédérale afin de remettre en cause le rôle du ministère, «qui a accepté la candidature de Vidéotron sans avoir effectué ses propres analyses et examens», peut-on lire dans la requête obtenue par «The Wire Report».

«En procédant de la sorte, le ministère a illégalement omis d’exercer sa jurisprudence sous la Loi sur la radiocommunication et la Loi sur le ministère de l’Industrie, et s’est éloigné du format des enchères sans aucune explication valable», a fait savoir Bell.

«Aussi incroyable que cela puisse paraître, Bell poursuit le gouvernement du Canada en justice pour faire annuler la dernière enchère de spectre qui a permis à Vidéotron d’en acheter près de 830 millions $ pour ainsi procurer la 5G concurrentielle aux Canadiens/nes», a réagi sur Twitter le président-directeur général de Québecor, Pierre Karl Péladeau.

Les 294 blocs de spectre acquis par Québecor pourraient permettre à la compagnie québécoise de couvrir un territoire habité par près de 30 millions de Canadiens.

Il faut savoir que le spectre de 3500 MHz est très convoité puisqu’il servira au déploiement de la technologie du 5G.

