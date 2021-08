PAVAN, Gérard



À Montréal, le 23 août 2021, à l'âge de 89 ans, est décédé M. Gérard Pavan, époux de feu Mme Nicole Lavoie.Il laisse dans le deuil ses deux filles: Nathalie et Johanne, sa soeur Dina, ses nièces Anita et Giovanna ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 29 août 2021 de 14h à 17h et de 19h à 21h à la :LAURENT THÉRIAULT512 RUE DE L'ÉGLISE, VERDUN(stationnement disponible et rampe d'accès)514-769-3867 www.dignitequebec.comAu lieu de fleurs des dons à l'hôpital pour enfant seraient appréciés.