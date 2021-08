Guide de l’auto 2022 : trois points à retenirAntoine Joubert

Depuis mercredi, les questions ne dérougissent pas quant à la parution du nouveau Guide de l’auto 2022. Un ouvrage qui encore une fois, nous a donné beaucoup de fil à retordre considérant de surcroît une collaboration parfois difficile des constructeurs automobiles, qui dans un contexte pandémique, ne savaient même pas sur quel pied danser.

Les réponses à nos questions nous arrivaient donc au compte-gouttes, et il est même arrivé que des constructeurs changent de discours en cours de route, ne sachant trop comment s’adapter à cette nouvelle réalité d’un marché imprévisible.

Cela dit, on peut tout de même tirer une conclusion toute simple à l’approche de cette nouvelle année automobile. Les VUS se multiplient, les véhicules électriques aussi, alors que les voitures disparaissent les unes après les autres. Une première réponse à une question qui m’a été posée à de multiples reprises cette semaine, alors que se déroule une tournée de promotion du Guide de l’auto.

Des VUS, vraiment?

Évidemment, la multiplication des VUS inquiète les environnementalistes qui condamnent souvent l’inaction des gouvernements face à cette réalité. Je me permets donc d’abord de répondre à cet argument en mentionnant que la définition d’un VUS est très large, en ce sens qu’on qualifie le Hyundai Venue de la même façon qu’un GMC Yukon. Il ne faut donc pas que le terme VUS rime systématiquement avec « gros engin polluant ».

Maintenant, on peut tout de même critiquer vigoureusement l’arrivée sur le marché de nouveautés comme le Jeep Grand Wagoneer, faisant appel à un V8 de 471 chevaux dont la consommation moyenne oscille autour des 16 ou 17 L/100 km. On peut aussi critiquer le fait qu’en 10 ans, les constructeurs nord-américains n’ont aucunement amélioré le rendement énergétique de leurs camionnettes pleine grandeur, alors que Ford, GM et Ram font appel aux mêmes gros moteurs depuis belle lurette.

Cela dit, parmi les nouveautés du marché se trouvent aussi des Ford Maverick, Toyota Corolla Cross et Volkswagen Taos qui ne consomment guère plus que des voitures compactes. Ajoutez aussi à cela une quantité considérable de nouveaux VUS électriques et vous réaliserez que le fait de condamner un véhicule uniquement parce qu’on le qualifie de VUS n’a aucun sens.

La page couverture du Guide de l’auto 2022 fait aussi l’objet de nombreuses questions. Un choix éditorial intéressant puisque le Hummer est toujours symbole de doigt d’honneur à l’environnement. Un véhicule ostentatoire qui nous revient cette année et après 12 ans d’absence, mais cette fois sous forme d’une camionnette 100% électrique, sous la bannière GMC.

Jadis, ce monstre qui consommait au-delà des 20 L/100 km peut aujourd’hui être qualifié de véhicule vert, avec un style et des capacités qui font décrocher la mâchoire. Bref, un virage à 180 degrés pour un véhicule dont la réputation est certainement appelée à changer.

Dossiers exclusifs

Le Guide de l’auto rend par ailleurs hommage à Gilles Villeneuve, histoire de souligner les 40 ans de son décès pour 2022. Une rubrique signée Julien Amado qui nous en apprend sur le personnage, bien au-delà des images connues de tous et des moments marquants de sa carrière. Un article qui nous plonge dans l’histoire d’un passionné, bien avant que ce dernier soit connu du grand public, et qui nous le fait voir sous un angle différent.

Naturellement, le Guide présente aussi ses incontournables matchs comparatifs, incluant bien sûr un exercice avec des VUS électriques sur lesquels les questions nous étant adressées se multiplient. Puis, un match hivernal où se confrontent plusieurs VUS sous-compacts qui nous ont prouvé ce qu’ils avaient dans le ventre, par l’entremise d’exercices préparés par nos amis du Circuit Mécaglisse. Enfin, un match de sportives réunissant la Chevrolet Corvette, la Lexus RC F et la Porsche 911 a été réalisé pour faire plaisir aux amateurs de performances!

Fier d’avoir pu une fois de plus participé à cet ouvrage, jamais je n’ai toutefois pu constater un changement aussi drastique que pour 2022. Une année qui nous réserve sans doute de belles et de moins belles surprises, mais qui nous garantit une charge de travail toujours aussi riche et fascinante.