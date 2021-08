«Je n’y croyais plus!» - Valérie Carpentier

Valérie Carpentier nous revient cet été en musique avec «Monokini & tsunami», une nouvelle chanson annonciatrice de son troisième album à venir en 2022. Pour l’occasion, la grande gagnante de la première saison de «La Voix» se confie à coeur ouvert.

Depuis sa victoire à «La Voix» en 2013, alors qu’elle n’avait que 19 ans, Valérie Carpentier a vu de l’eau couler sous les ponts. Après avoir fait paraître deux albums et tenu en 2017 le rôle de Fleur de Lys dans la comédie musicale «Notre-Dame de Paris», la jeune femme, aujourd’hui âgée de 27 ans, ne cache pas avoir vécu une période trouble. «Les dernières années ont été difficiles pour moi. J’ai vécu des hauts et des bas. Avec le temps, j’avais perdu le goût de faire de la musique. En 2020, quand la COVID est arrivée, j’ai vécu ça comme une bénédiction. Durant cette période, j’ai pu prendre le temps de trouver pourquoi j’étais malheureuse et ce qui n’allait pas dans ma vie.»

Dans sa quête vers la lumière, la chanteuse a su renouer avec les bons côtés de son métier. «J’ai fait beaucoup de travail sur moi-même. Depuis l’an dernier, je fais aussi affaire avec une nouvelle équipe, qui s’occupe de la gestion de ma carrière. J’ai ainsi découvert une passion nouvelle pour l’écriture de chansons. Je suis aujourd’hui contente de revenir avec un nouvel extrait, car je n’y croyais plus!»

Une histoire de trahisons

De nature mélancolique, Valérie s’inspire beaucoup de son vécu dans l’écriture de ses textes. C’est d’ailleurs le cas de son extrait «Monokini & tsunami», où elle s’exprime sur une relation toxique issue de son passé. «Cette chanson m’a été inspirée par un voyage que j’ai fait dans les Antilles en compagnie d’un gars que je fréquentais et d’une amie. Ce séjour s’est finalement terminé avec une double trahison, puisque le gars en question a fini par me laisser pour mon amie. Bien que cette situation n’ait pas été agréable à vivre, j’avais envie d’écrire là-dessus. J’aime ainsi utiliser ma voix et mes textes pour exprimer mes blessures. Psychologiquement parlant, ça me fait du bien! Je trouve ça beau de pouvoir construire quelque chose à partir d’expériences difficiles.»

La chanteuse se fait toutefois plus discrète lorsqu’on lui nouvel amoureux. «Je n’ai rien à dire à ce sujet pour l’instant», précise-t-elle.

Des gens formidables

Par ailleurs, Valérie se dit chanceuse d’être entourée d’une équipe de précieux collaborateurs, qui l’épaulent dans la réalisation de son album à venir. «Je travaille sur mes chansons en compagnie des compositeurs William Gaboury et Thomas Lapointe. Ce dernier est un véritable génie musical. Il a d’ailleurs déjà travaillé avec Laurence Nerbonne, Sarahmée et Claude Bégin. Avec moi aux textes et eux à la musique, nous faisons un beau travail d’équipe.»

La chanteuse déclare aussi partager une belle complicité avec son nouveau gérant Pierre-Paul Boisvert. «J’ai des gens formidables autour de moi! J’ai connu Pierre-Paul à 14 ans, alors que je participais à un concours de chant dont il était l’organisateur. Au fil des ans, nous avons mené nos chemins séparément, sans jamais nous perdre de vue. Ce n’est toutefois que depuis l’an dernier que nous faisons équipe. Pour l’instant, nous avons encore beaucoup de travail à faire pour que mon troisième album soit prêt pour le printemps prochain!»

L’extrait «Monikini & tsunami» de Valérie Carpentier est disponible sur toutes les plateformes. L’artiste vous invite aussi à visionner le vidéoclip de sa nouvelle chanson.

Les «Sessions Piccolo»

Journal de Québec

En attendant son troisième album, Valérie Carpentier vous invite à visionner, sur ses réseaux sociaux, ses capsules «Sessions Piccolo», enregistrées au célèbre studio Piccolo à Montréal.

Dans le cadre de ce projet web, la chanteuse à la voix chaude et caressante reprend des chansons qu’elle aime, dont «Les moulins de mon cœur» de Michel Legrand, «Pas question d’aventure» de Claude Dubois et «La Madrague» de Brigitte Bardot. «Il s’agit d’un projet que j’ai lancé afin de renouer avec le public via le Web. La dernière vidéo est déjà en ligne. C’était très agréable de me prêter à ce jeu, mais je ne compte pas faire un album de reprises avec ça», précise-t-elle.