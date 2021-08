Kevin Mital, nouvelle arme offensive du Rouge et Or

Ça faisait longtemps qu’un joueur recrue n’a pas retenu autant d’attention dans le giron du Rouge et Or. Il faut possiblement remonter à la venue de Mathieu Betts avec la formation lavalloise pour voir autant d’attentes placées en un joueur de première année.

Le receveur de six pieds un pouce et 230 livres n’est pas le prototype habituel de receveur intérieur du calibre universitaire canadien. Selon le principal intéressé, sa combinaison puissance et vitesse a souvent incité des entraîneurs à certaines demandes spéciales.

«Je me déplace très bien pour un gros joueur. Je me suis souvent fait demander de changer de position dans le passé, mais je suis capable de faire le travail comme receveur. C’est à cette position que je suis confortable.»

Bonne adaptation

Glen Constantin qui tempère souvent les attentes envers les joueurs recrues avoue que Mitale a été une prise d’exception pendant la pandémie même s’il a eu la nouvelle d’une façon bien spéciale.

«J’ai reçu un texto qui me demandait simplement si le numéro huit était disponible. Je ne savais même pas qui me contactait. Quand j’ai consulté mon historique et que j’ai constaté que c’était Kevin, j’étais vraiment content.»

L’entraîneur pense que l’adaptation au football universitaire se passe très bien pour celui qui a récolté beaucoup d’honneur lors de son passage collégial avec André-Grasset.

«C’est un joueur dominant. Il y avait peu de joueurs collégiaux comme lui au Québec et ce n’est pas pour rien qu’il a reçu une bourse d’études de l’Université Syracuse. Il travaille fort en entraînement et il va contribuer aux succès de l’équipe.»

Choix sans équivoque

Pour le principal intéressé, la décision de quitter la NCAA pour venir jouer à Laval n’apporte aucun regret jusqu’à maintenant. L’athlète est très à l’aise avec son choix même s’il avait l’occasion de disputer une saison de football l’an dernier.

«Je suis revenu au Québec parce que je ne me voyais pas pendant quatre ans de l’autre bord des frontières. C’est une autre culture et j’étais loin de mon monde. J’ai maintenant trouvé ma deuxième famille avec Laval et je suis heureux comme ça», précise l’étudiant en administration des affaires.

Version améliorée

Malgré son inactivité depuis 2018, Mitale pense être actuellement un bien meilleur receveur que dans le passé en raison du temps passé pour améliorer sa technique et apprendre les subtilités de sa position. Des aspirations professionnelles sont dans les plans, mais il souhaite se concentrer d’abord sur sa carrière universitaire.

«Je veux accomplir des choses avec Laval et je ne parle pas d’exploits individuels. Je veux contribuer aux succès de l’équipe et je veux simplement ajouter des bagues.»

Le parcours solo de Vincent Blanchard

Si vous assistez à une pratique du Rouge et Or cette année, vous trouverez assez rapidement le botteur Vincent Blanchard. Il est seul, encore plus que d’habitude pour la position puisqu’il est l’unique botteur de l’équipe en 2021. Une situation qui ne dérange pas le moins du monde le principal intéressé.

«J’ai toujours été seul comme botteur dans mon parcours collégial à Lennoxville ou à CNDF. Je compare le travail d’un botteur à un golfeur, mais à l’intérieur des cadres d’une équipe. C’est très mental.»

Blanchard tient surtout à recevoir les conseils de son entraîneur spécialisé qu’il compare à un caddie. «Depuis que je suis à Québec, c’est Christopher Milo qui me donne un coup de main. Avec son expérience professionnelle, il est d’une aide précieuse pour me guider dans mon parcours.

Soccer de haut niveau

Même si l’athlète a toujours reçu l’étiquette du botteur de football un peu seul dans son coin, il a déjà pratiqué d’autres sports d’équipe.

«J’ai joué au soccer longtemps dans un très bon calibre. J’ai fait partie de l’Académie de l’Impact dans un passé lointain. J’aimais ça, mais j’adore botter au football. Je suis quelqu’un de réservé et j’imagine que ça correspond bien avec cette position.»

Celui qui s’acquittera automatiquement du travail de botteur de dégagement et de botteur de précision ne se met pas de pression additionnelle sur les épaules.

«C’est certain qu’une blessure peut survenir comme à n’importe quel joueur, mais ça toujours bien été sur cet aspect. J’ai aussi beaucoup appris d’un gars comme David Côté lors de mon unique saison avec lui. Il me ressemble un peu dans sa personnalité et j’ai beaucoup aimé le calme qu’il avait dans son approche. Comme tout le monde, j’ai juste hâte de jouer.»

La seule différence dans le cas de Blanchard, c’est qu’il risque d’avoir le privilège de toucher au ballon en premier lors du botté d’envoi.

