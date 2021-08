La montée se confirme: près de 800 cas en Ontario

La situation en Ontario prend des allures dramatiques avec la montée des nouveaux cas, qui se poursuit de plus belle.

La province la plus peuplée au pays a rapporté vendredi 781 infections supplémentaires de la maladie à coronavirus sur son territoire, soit la plus forte marque depuis le début juin. Les autorités de santé publique ontariennes avaient ajouté 678 cas jeudi et 660 mercredi. Vendredi, on a aussi déploré 17 décès de plus en Ontario.

Au Québec, le nombre de nouveaux cas est demeuré stable par rapport à la veille, avec 612 autres malades par rapport aux 603 de jeudi. Aucun nouveau décès n’est à signaler.

Toutefois, les hospitalisations continuent d'augmenter (126, +7). Le nombre de patients recevant des soins aigus est demeuré inchangé (36).

En matière de vaccination, on a gagné un point de pourcentage pour la deuxième dose des 12 ans et plus, avec un taux global de 78 %. Pour la première dose, c’est toujours 86 % des Québécois de 12 ans et plus qui ont été inoculés.

La situation au Canada:

Ontario: 562 756 cas (9489 décès)

Québec: 387 230 cas (11 285 décès)

Alberta: 247 786 cas (2360 décès)

Colombie-Britannique: 162 693 cas (1804 décès)

Manitoba: 58 479 cas (1189 décès)

Saskatchewan: 53 004 cas (594 décès)

Nouvelle-Écosse: 5999 cas (94 décès)

Nouveau-Brunswick: 2705 cas (46 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1462 cas (7 décès)

Yukon: 684 cas (8 décès)

Nunavut: 657 cas (4 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 395 cas (1 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 225 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 484 088 (26 881 décès)