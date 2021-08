Le bénéfice net d’Hydro-Québec en hausse au premier semestre

Le bénéfice net d’Hydro-Québec au cours du premier semestre 2021 a crû de 388 millions $ par rapport à l’an dernier, atteignant 1,99 milliard $.

La société d’État avait déclaré en 2020, durant la période correspondante, un bénéfice net de 1,605 milliard $.

Au cours du premier semestre 2021, le bénéfice lié aux marchés hors Québec a augmenté de 133 millions $, le volume net de consommation à l’extérieur de la province ayant progressé de 3,8 TWh, pour atteindre 18,5 TWh. Le prix moyen obtenu à l’exportation a atteint 4,2 cents par kWh, selon ce qu'Hydro-Québec a rendu public vendredi.

Le marché du Québec a pour sa part affiché une hausse de 89 millions $ dans le bénéfice net. En revanche, les frais financiers liés à l’échéance de dettes à taux d’intérêt élevé ont diminué de 124 millions $.

Durant le premier semestre, les ventes d’électricité au Québec ont atteint 91,4 TWh, en hausse de 0,4 TWh comparativement à l’an dernier. La demande, elle, a affiché une augmentation de 1,4 TWh, notamment en raison d’une hausse de la demande commerciale et industrielle liée aux assouplissements des mesures sanitaires.

Au deuxième trimestre, qui est inclus dans le premier semestre, le bénéfice net a été en hausse de 272 millions $. Il est passé de 80 millions $, l’an dernier, à 352 millions $ en 2021. Parmi les données dévoilées, soulignons le marché du Québec (+98 millions $), les marchés hors Québec (+80 millions $) et les frais financiers (-62 millions $).

Investissements en hausse

Au cours du premier semestre, Hydro-Québec a réalisé d’importants investissements, notamment au complexe de La Romaine, sur la Côte-Nord, dont on poursuit la construction. Les investissements sont ainsi passés de 1,39 milliard $ en 2020 – alors que la pandémie a ralenti les chantiers – à 1,86 milliard $ cette année.

La société d’État construit aussi le projet de ligne à 735 kV Micoua-Saguenay et procède à la réfection d’installations de production et de transport, en plus d’investir dans son réseau de distribution.