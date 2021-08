Le risque de caillots sanguins est plus important avec la COVID-19 qu’avec les vaccins

Contracter la COVID-19 augmenterait bien plus les risques de développer des maladies sanguines que les vaccins pour s’en protéger, on conclut des chercheurs britanniques de l'Université d'Oxford.

• À lire aussi: Preuve vaccinale du PM piratée

• À lire aussi: Plus de nouveaux malades en Ontario et au Québec

L’étude a révélé que les personnes infectées à la COVID-19 sont au moins neuf fois plus susceptibles de développer des maladies sanguines potentiellement mortelles que celles qui ont reçu les vaccins AstraZeneca ou Pfizer-BioNtech, a partagé le Globe And Mail, jeudi soir.

L'étude est la plus importante du genre et devrait être publiée vendredi dans le British Medical Journal. Les données médicales de 29,1 millions de personnes qui ont reçu une dose de vaccin entre le 1er décembre 2020 et le 24 avril 2021, en Angleterre, ont été analysées. Les scientifiques ont également examiné les dossiers médicaux de 1,8 million de personnes testées positives à la COVID-19 au cours de cette même période.

Les chercheurs se sont concentrés sur trois effets secondaires principaux dans les deux groupes de patients, soit la coagulation dans les veines et les artères et l’état des plaquettes sanguines dans le sang.

Sur la base des résultats de l'étude, les chercheurs ont estimé que si 10 millions de personnes étaient vaccinées avec l'AstraZeneca, il y aurait 107 personnes avec un taux de plaquettes anormalement bas, pouvant causer un risque hémorragique. Cependant, si 10 millions de personnes étaient infectées à la COVID-19, 934 développeraient un trouble en lien avec un taux de plaquette anormalement bas.

Les chiffres étaient encore plus frappants pour les caillots veineux et artériels.

Les chercheurs ont calculé qu'il y aurait 66 cas de caillots veineux pour 10 millions de personnes vaccinées avec AstraZeneca et pratiquement aucun cas de caillots dans les artères.

En revanche, ils ont estimé 12 614 cas de caillots veineux pour 10 millions de personnes infectées à la COVID-19 et 5573 cas de caillots dans les artères.

Les risques de développer les trois effets secondaires à l’étude étaient plus élevés dans les deux semaines suivant l'inoculation d’AstraZeneca, alors qu’elle est d’au moins 28 jours pour les personnes infectées à la COVID-19.

À voir aussi