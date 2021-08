Lunchs en boîte

Voici venu le temps de mettre à jour notre collection de plats destinés aux lunchs, et ils sont très nombreux à nous allécher sur le marché !

Dans le même plat

Photo courtoisie

Comme il est pratique d’avoir des restants à réchauffer le lendemain au boulot ! Le plat pour micro-ondes Cristal-ondes® de Tupperware est doté d’une portion froide amovible conçue pour conserver et transporter un délice froid ou un dessert (190 ml) à côté d’un plat principal et d’un accompagnement qui se dégustent chaud. Il suffit de la retirer avant de réchauffer son repas.

fr.tupperware.ca > 24 $

Au naturel

Photo courtoisie

Composé de fibres de bambou de qualité alimentaire supérieure avec une texture en bois de noyer, ce plat (19 X 13 cm), idéal pour vos sandwichs bien remplis, est entièrement naturel et écologique, en plus d’afficher un style très élégant.

linenchest.com > 19,95 $

Chaud ou froid ?

Photo courtoisie

Ce pot garde la soupe chaude et les bols de smoothies bien froids pendant des heures, en raison de son isolation unique TempShieldTM à double paroi d’Hydro Flask. Son contenu demeurera hermétiquement scellé, évitant les fuites. De plus, il est facile à ouvrir et sa large ouverture facilite le remplissage et la dégustation. Deux formats sont sur le marché.

lunchporter.com > 48,95 $ (20 oz), 42,95 $ (12 oz)

En duo

Photo courtoisie

Dans le contenant Fuel de Trudeau, le yogourt et le granola se transportent dans des compartiments séparés, afin de les combiner juste avant de les savourer. Étanche ; rien ne coule lors des déplacements. De plus, les deux sections du contenant sont graduées pour contribuer au contrôle des portions et un bloc glacé amovible intégré au couvercle maintient le yogourt bien froid.

arescuisine.com > 11,99 $

Grands appétits

Photo courtoisie

Petit déjeuner, collations du matin et de l’après-midi, dîner, dessert... le bento MB Square comble la faim des plus gourmands toute la journée. Ses deux contenants peuvent même accueillir salades généreuses et sandwichs complets pour toute la famille lors de pique-niques (capacité totale de 1,7 litre). Grâce à son couvercle intermédiaire et à son joint en silicone, cette boîte-repas hermétique peut aussi contenir des sauces.

lunchaporter.com > 59,95 $