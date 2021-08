Montréal: un triplex ciblé par des coups de feu dans Saint-Léonard

La police de Montréal enquête sur des coups de feu entendus dans le secteur de Saint-Léonard, vendredi très tôt.

Des appels au 911 ont rapporté des coups de feu tirés vers 3 h 45 contre un triplex situé sur la rue de Candiac, près de la rue Jean-Talon Est.

Quand les policiers sont arrivés sur place, ils ont localisé des impacts de projectiles au niveau des fenêtres de l’immeuble, a indiqué une porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal.

Aucun blessé et aucun suspect n’a été arrêt, a ajouté Véronique Dubuc du SPVM, précisant que des témoins ont raconté avoir vu une voiture quitter rapidement les lieux après les détonations.

Des enquêteurs et un maître-chien étaient sur les lieux pour tenter de déterminer les causes et les circonstances de cet événement.

Une série de coups de feu a été rapportée ces derniers jours sur le territoire du SPVM, souvent sans faire de victimes, suscitant beaucoup d’inquiétude parmi la population.

