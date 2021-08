Prisonnier à vie aux États-Unis

Aujourd’hui, je vous présente le plus ancien prisonnier politique des États-Unis, Veronza Bowers, un militant de l’organisation révolutionnaire afro-américaine Black Panther.

Bowers est incarcéré depuis le 15 septembre 1973, soit depuis 48 ans. Il est né d’une famille normale, entouré de femmes affectueuses. Son père a été militaire pendant vingt-cinq ans. Très jeune, Bowers a été confronté à la ségrégation et au racisme de la société étatsunienne. Dans sa ville natale de McAlister, en Oklahoma, il y avait deux écoles. L’une, en briques, était pour les Blancs. L’autre, pour les Noirs, était située à l’extérieur de la ville et il fallait s’y rendre en camion. L’école portait le nom de Toussaint Louverture, un héros de l’indépendance haïtienne, mais personne ne leur avait expliqué qui était ce personnage historique. Il y avait aussi trois cinémas, dont deux étaient inaccessibles aux Noirs. Pour le troisième, les Noirs y étaient acceptés seulement les fins de semaine, et ils devaient obligatoirement s’asseoir au balcon. Le cinéma était ensuite désinfecté.

Au sortir de l’adolescence, Bowers s’enrôla dans l’armée, pour suivre les traces de son père, mais ce fut de courte durée. La vie militaire, ce n’était pour lui. C’était l’époque des luttes d’émancipation partout dans le monde, et aux États-Unis ces luttes pour la reconnaissance et l’égalité des droits des Noirs étaient durement réprimées par la police. Des émeutes éclataient ici et là. Malcom X, un leader noir charismatique, exerçait, à cette époque, une grande influence au sein de la communauté afro-américaine. Il sera assassiné en février 1965, trois ans avant l’assassinat de Martin Luther King à Memphis, au Tennessee.

Bowers avait à peine dix-huit ans au moment de ce tragique événement, mais les enseignements de Malcom X lui furent utiles. Entre autres, que pour se faire respecter, il ne faut pas avoir peur de lutter et de lever le poing. Les Black Panthers lui semblaient une organisation idoine pour lutter pour l’amélioration des conditions de vie des siens et il commença à y militer, d’abord au Nebraska, puis en Californie. Les militants participaient à la vie communautaire en organisant des petits-déjeuners pour les enfants et en aidant les personnes du troisième âge. Ils combattaient à leur façon la délinquance en apprenant aux jeunes à être responsables et solidaires. C’est à cette époque que Bowers commença à se faire remarquer par les forces policières et qu’il devint un homme à éliminer.

Il fut accusé d’avoir abattu un garde-forestier au cours d’une partie de chasse, sur la foi de deux délateurs dont il a été prouvé en cour qu’ils mentaient. Il a eu beau présenter une solide preuve d’alibi, rien n’y fit. Il fut condamné à trente ans d’emprisonnement. En 2005, il aurait normalement dû sortir de prison après avoir purgé l’entièreté de sa peine, mais on lui a refusé sa libération parce qu’il persiste toujours à se dire innocent, tout en sachant qu’une admission de sa culpabilité favoriserait sa remise en liberté. Ce refus d’une libération dure depuis plus de seize ans maintenant.

Bowers fait désormais partie de la longue liste des Afro-américians qui sont emprisonnés injustement dans ce grand pays qui se donne en exemple comme défenseur des droits de la personne. Il est aussi un des plus anciens prisonniers politiques des États-Unis.

ALBERT WOODFOX, 68 ANS, MILITANT DES BLACK PANTHERS, est demeuré en isolement depuis 1972, soit près de 43 ans, pour la mort d’un gardien de prison survenue en 1972. En 2015, un juge fédéral a ordonné sa libération inconditionnelle en raison du manque de preuves de sa culpabilité !