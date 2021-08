Ruth Ellen Brosseau tente un retour en politique fédérale

Ruth Ellen Brosseau est de retour dans l’arène politique. Celle qui avait été élue dans Berthier-Maskinongé en 2011 lors de la vague orange tentera de ravir la circonscription qu’elle avait perdue aux mains du bloquiste Yves Perron en 2019.

C’est finalement 12 jours après le début de la campagne électorale qu’elle a fait connaître ses intentions, vendredi après-midi, à son domicile familial de Yamachiche, en Mauricie.

L’ancienne députée a mentionné qu’un retour en politique a toujours été son objectif, mais que c’est en raison de ses engagements sur la ferme familiale qu’elle a tardé à annoncer ses intentions.

«Il n’y a pas une journée où je n’ai pas pensé aux électeurs de Maskinongé. Mais les deux dernières semaines étaient très chargées. Nous avons eu 1200 balles de foin à décharger et la plupart des producteurs vont comprendre que quand c’est le temps du foin et de la paille, on doit le décharger», a-t-elle dit en point de presse.

La lutte s’annonce serrée dans la circonscription. Le député sortant, Yves Perron, qui est également président national de la campagne du Bloc québécois, avait remporté le comté par 1500 voix de majorité il y a deux ans.

Ruth Ellen Brosseau espère compter sur la visite de son chef Jagmeet Singh d’ici la fin de la campagne.

«Je l’invite, j’aimerais qu’il vienne. Mais le Canada est très grand alors je ne sais pas s’il viendra», a-t-elle dit.

