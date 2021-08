Tragédie de motoneige sur le lac Saint-Jean: les rapports du coroner dévoilés

Plus d’un an et demi après la tragédie qui a coûté la vie à cinq motoneigistes qui ont sombré dans le lac Saint-Jean, la coroner Me Jessica Tremblay va remettre cet après-midi, à Alma, les conclusions de son enquête, incluant des recommandations.

Dans la soirée du 21 janvier 2020, un groupe de neuf motoneigistes dirigés par le guide Benoît L’Espérance s'engageaient sur le lac, à Pointe-Taillon, pour parcourir les derniers kilomètres les séparant de leur destination, Saint-Gédéon. Toutefois, sur l’immense étendue d’eau glacée, alors que la visibilité était mauvaise, les motoneigistes ont dévié du sentier balisé et se sont dirigés tout droit vers la rivière Grande Décharge, où la glace s’amincissait rapidement en raison du courant.

Du groupe, six motoneigistes sont tombés dans les eaux glaciales du lac. Trois motoneigistes français étaient parvenus à regagner la berge pour demander des secours.

Le guide Benoît L’Espérance, 42 ans, avait été extirpé de l’eau par les premiers intervenants, mais était mort d’hypothermie. Gilles Claude, Julien Benoit, Yann Thierry, Jean-René Dumoulin et Arnaud Antoine, dont la conjointe en France attendait un enfant, ont trouvé la mort.

Les recherches pour retrouver les victimes ou leur motoneige ont été longues et difficiles, marquées notamment par l’écrasement d’un hélicoptère de la Sûreté du Québec. Ce n’est finalement qu’en mai, cinq mois après le drame, que le dernier corps a été extirpé de l’eau.

La conférence de presse se tiendra à Alma à 13h30.