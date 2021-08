Un billion d’arbres à planter!

Dans une étude publiée en 2019 dans le magazine Science, des scientifiques suisses ont évalué qu’il nous faudrait planter environ un billion (mille milliards) d’arbres sur la planète afin de contrer efficacement les effets des changements climatiques.

Ils ont calculé que les nouveaux arbres plantés pourraient absorber près de 750 milliards de tonnes métriques de dioxyde de carbone. C’est à peu près autant de gaz carbonique que les êtres humains ont rejeté durant les 25 dernières années.

Par contre, selon plusieurs spécialistes, la plantation d’arbres ne saurait remplacer un arrêt de l’utilisation des carburants fossiles tels que le pétrole et le charbon, principale cause du réchauffement de la planète. D’autres moyens de lutte aux changements climatiques existent, comme le végétarisme et l’utilisation d’électricité de source renouvelable par exemple, mais la plantation d’arbres demeure la solution la plus abordable et efficace.

Planter un arbre, un geste fort

Afin de participer à cet immense chantier pour contrer les changements climatiques, je vous encourage fortement à planter un ou des arbres sur votre terrain cet automne. Dans ce monde qui vacille, voilà un geste puissant et fort utile, signifiant amour et respect de la nature. À vos pelles !

VOICI LA TECHNIQUE DE PLANTATION, ÉTAPE PAR ÉTAPE :

1 - L’arbre que vous avez acheté doit absolument être transporté dans un véhicule dont la caisse est hermétique afin de le protéger contre le dessèchement.

2 - Creusez une fosse de plantation dont le diamètre excède de 30 cm le diamètre de la motte de racines de l’arbre à planter et une profondeur qui fait 30 cm de plus que la hauteur de sa motte. La moitié de l’espace sur lequel s’appuie la motte doit être constitué de sol existant ameubli sur lequel est ensuite ajoutée une épaisseur égale de terreau de plantation.

3 - Enlevez le pot de plastique qui recouvre le système de racines de l’arbre (photo ci-dessous). Nettoyez le pot et retournez-le chez votre pépiniériste ou mettez-le dans le bac de recyclage.

Photo courtoisie

4 - Placez l’arbre dans la fosse de façon que son collet – c’est la partie où les racines s’unissent au tronc – soit au même niveau que la surface du sol environnant. Vous pouvez vous servir du manche de votre pelle pour vous assurer que la partie supérieure de la motte, où est situé le collet, soit au même niveau que la surface du sol existant (photo ci-dessous).

Photo courtoisie

5 - Ajoutez ensuite le terreau autour de la motte par couches successives de 15 cm d’épaisseur en prenant soin de le compacter légèrement avec vos mains (photo ci-dessous). Le terreau doit être composé de deux parties de terre existante mélangées à une partie de compost. N’oubliez pas d’ajouter au terreau une ou deux poignées de champignons mycorhiziens pour arbres et arbustes.

Photo courtoisie

6 - Stabilisez l’arbre à l’aide d’un tuteur de métal planté du côté des vents dominants. Fixez l’attache à l’extrémité du tuteur de sorte qu’elle soit située aux deux tiers de la hauteur totale du tronc de l’arbre. Pour éviter de vous blesser, enfoncez le tuteur avec un outil appelé plante-tuteur, sorte de cylindre creux fixé à deux poignées.

7 - Finalement, aménagez une cuvette en terre autour de l’arbre pour permettre la rétention de l’eau durant les deux années qui suivront la plantation. Cette cuvette doit avoir un diamètre équivalent à celui de la fosse de plantation avec des rebords ayant environ 10 cm de hauteur. Arrosez abondamment une fois par semaine (photo ci-dessous).

Photo courtoisie

Changer le monde, un arbre à la foi

La déforestation de notre planète se poursuit à un rythme effréné. Chaque année, ce sont entre 13 et 15 millions d’hectares de forêts qui disparaissent, soit une superficie équivalente à celle de la Belgique.

Le Programme des Nations unies pour l’environnement a lancé l’initiative Plantons pour la Planète. L’objectif de cette campagne est de planter au moins un trillion d’arbres à travers le monde. Depuis son lancement en 2006, plus de 14 milliards d’arbres plantés ont été enregistrés sur le site internet de ce programme.

Contribuez vous aussi au reboisement tout en réduisant l’impact du réchauffement de la planète en plantant des arbres et enregistrez-les à l’adresse internet suivante : trilliontreecampaign.org.

Plantez en groupe !

Chaque jour apporte son lot de mauvaises nouvelles environnementales. Comme de nombreuses personnes, peut-être avez-vous l’impression d’être complètement dépassé et impuissant face à cette situation ? En organisant ou en participant à une plantation d’arbres dans votre communauté vous aurez le sentiment de poser une action réellement utile et concrète. Tentez l’expérience, vous verrez que planter un arbre, ça fait sourire ! Et n’hésitez surtout pas à demander à l’un de ces organismes de vous aider dans votre démarche.