LEDUC, Marguerite



La famille a le regret de vous annoncer le décès de Marguerite Leduc, épouse de feu Dieudonné St-Michel, survenu à Montréal le dimanche 1er août 2021 à l'âge dePrécédée de sa fille la première Lise, elle laisse dans le deuil ses enfants Lise (Benoît), Jean (Chantal), Marcel (Diane), Gilles (Michèle) et Lucie (Pierre-Yves), ses belles-filles Lise, Lyse et Denise, ses petits-enfants Pascal, Francis, Simon, Jonathan, Amélie, Isabelle, Étienne, Nicolas, David, Sophie, Tristan, Charlotte, Marie-Douce et Pierre-Luc, ses nombreux arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le dimanche 5 septembre 2021 à 14h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 16h30 en la chapelle du complexe. L'inhumation des cendres aura lieu le mercredi 8 septembre à 13h30 au au cimetière à St-Damien-de-Brandon.