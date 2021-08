GODIN, Claudette (née Landry)



C'est avec une profonde tristesse que nous vous informons du décès de Mme Claudette Landry Godin, survenu à Montréal le 17 août 2021, à l'âge de 79 ans.Elle laisse dans le deuil son tendre époux Gilles Godin, ses soeurs : Judith Landry (feu Marcel Bourassa), Priscille Landry (feu Ubald Plourde), Réjane Landry (feu Claude P.Fortin), Constance Landry, ainsi que son frère Roger Landry (Françoise Allard). L'ont précédée son père Malcolm Landry, sa mère Docia Dupont, ses frères Gabriel Landry (feu Lucille Dubé), Réjean Landry (Francine Durand), et feu l'honorable Raymond Landry (feu Simone Milette). Elle laisse aussi dans le deuil ses belles-soeurs Nicole Godin (Pierre Doucet) et feu Micheline Godin (Eddy Guèvremont) ainsi que de nombreux neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie situé au 6700 rue Beaubien Est à Montréal,vendredi le 3 septembre 2021 de 10h à 12h. Les funérailles suivront à 12h à la chapelle.