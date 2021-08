TROTTIER, Soeur Jeanne-Eva



r.h.s.j.À la Maison des Hospitalières de Saint-Joseph à Montréal, le 7 juin 2021, à l'âge de 94 ans, est décédée soeur Jeanne-Eva Trottier, fille de feu Armand Trottier et de feu Marie-Blanche Proulx.Outre sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil ses frères Réjean, (Rose Poirier), Eugène, Normand (Thérèse Leblond), Bertin (Lucille Létourneau), Ligori et François, ses soeurs Soeur Doris mic, Marguerite, Françoise, Marie-Claire et Hélène, plusieurs neveux et nièces, ainsi que de nombreux amis.es.Les funérailles auront lieu le mardi 31 août à 14h00, suivies de l'inhumation des cendres au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges (lot G 207).DE SAINT-JOSEPH225, AVENUE DES PINS OUEST