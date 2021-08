PROVENCHER

Soeur Jeanne, CND

(S.S.-Jeanne-Françoise-de-Chantal)

est décédée à la Résidence Bon-Secours, à Montréal, le 24 décembre 2020, à l'âge de 93 ans et 8 mois dont 67 ans de vie religieuse à la Congrégation-de-Notre-Dame.Elle était la fille de feu Robert Provencher et de feu Antoinette Laroche.Outre sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil ses frères Omer (Marie-Jeanne Vollant), Adrien, Paul-Émile (Gisèle Béland), Georges, Gaston, René, Jacques (Raymonde Hinse) et Gilles, ses soeurs Georgette, Françoise et Thérèse Morin (Paul-André Nault), ainsi que de nombreux neveux, nièces, parents et amis.Les Soeurs de la Congrégation de Notre-Dame vous accueilleront à5333, Ave Notre-Dame-de-Grâce, Montréalmardi, le 31 août 2021 à 13h00. Les funérailles seront célébrées à 13h45.L'inhumation se fera au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.Suite aux recommandations de la Santé Publique, tous doivent porter un couvre-visage et respecter les consignes sanitaires en vigueur à Montréal.Merci de votre compréhension.