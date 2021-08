JUNG née LEGAULT, Micheline



De Blainville, le 27 mars 2021, à l'âge de 70 ans, est décédée Mme Micheline Legault, épouse de M. Victor Jung.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Vicki (Jean-René Gaudet), ses petits-fils adorés Laurent Gaudet et Maxence Gaudet, ses frères et soeurs feu Réjeanne (Jean-Pierre), Francine (feu Jean-Pierre), feu Rachel, Claude (Nathalie) et Manon (Claude), ses neveux et nièces ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 11 septembre de 9h à 11h au complexe funéraire :SAINTE-THÉRÈSE450 473-5934www.rfgoyer.comUne cérémonie sera célébrée en sa mémoire ce même samedi 11 septembre, à 11h en la chapelle du complexe.Votre présence au salon doit se faire dans le respect des consignes de la santé publique en vigueur. Une limite de 50 personnes présentes dans la salle au même moment est requise.