DUBOIS, Pierrette



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Pierrette Dubois, survenu le 26 juillet 2021, à l'âge de 84 ans. Elle était l'épouse de feu Jean Larose.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Luc (Christiane), Louise, Lucie (Jean - Denis), ses petits-enfants, Joannie et Valérie et ses arrière-petits-enfants, Nolan et le futur petit frère ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 4 septembre dès 13h à laUne cérémonie aura lieu le jour même dès 14h en la chapelle de la résidence.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix.La famille tient à remercier l'équipe des soins de la Résidence L'Etincelle pour les bons soins prodigués.