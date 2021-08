LEGAULT (née ROUSSEAU)

Marielle



Le 18 août 2021 est décédée madame Marielle Legault (née Rousseau). Elle est allée rejoindre son conjoint, monsieur Guy Legault ainsi que sa fille Francine, son fils François et son arrière-petit-fils Olivier.Elle laisse dans le deuil ses enfants Bernard (Ghyslaine), André, Luc (Louise), Lise (Clément), Jocelyne (François) et Micheline ainsi que ses quatorze petits-enfants, ses vingt-quatre arrière-petits-enfants et de nombreux parents et amis.En raison des mesures sanitaires, le service se fera en toute intimité.