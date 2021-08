BOISVERT, Sylvain



Le 18 août 2021, à l'âge de 57 ans, est décédé Sylvain Boisvert, époux de Lucie Trottier et père aimant de Lianne et Michelle.Outre son épouse et ses filles, il laisse dans le deuil ses frères André (Lucie) et Réjean (Chantal), ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs amis.La famille recevra les condoléances à la560, BORD-DU-LAC, DORVALle vendredi 3 septembre de 9h à 11h, les funérailles suivront en la chapelle de la résidence à 11h.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation du CHUM ou à la Fondation de la Résidence de soins palliatifs Teresa-Dellar serait apprécié.