5 incontournables pour une belle tournée dans les Laurentides

Qui dit Laurentides dit souvent séjour en chalet au bord d'un lac. Mais, outre ce grand classique, la région débord de choses à faire. Voici cinq endroits à (re)découvrir lors d’un prochain séjour.

Le P’tit Train du Nord

Sainte-Adèle, Val Morin, Val-David, Sainte-Agathe-des-Monts, Rivière-Rouge... Pour découvrir les villages, la nature, les saveurs et l’histoire des Laurentides en mode actif, rien ne vaut le parc linéaire Le P’tit Train du Nord. Il s’agit d’une piste multifonctionnelle quatre saisons, longue de 234 kilomètres, qui relie Bois-des-Filion à Mont-Laurier sur le tracé d’une ancienne voie ferrée. On y croise 13 gares historiques et une multitude d’attraits allant de la microbrasserie au site de plein air.

En été, on peut y faire de la course ou de la marche sur les portions de son choix, mais le P'tit Train du Nord est tout particulièrement attrayant pour les cyclistes. Différents séjours cyclotouristes sont possibles, avec ou sans service de transport et de transport de bagages.

Info: ptittraindunord.com

Le parc national du Mont-Tremblant

Le parc national du Mont-Tremblant s’étale sur deux régions: les Laurentides et Lanaudière. Il est particulièrement vaste (1510 km2) et particulièrement sauvage (il abrite 40 espèces de mammifères, dont le loup!). Il est aussi particulièrement beau, avec ses 400 lacs et ruisseaux, ses six rivières et ses nombreuses forêts de feuillus.

Dans la portion laurentienne du parc, la descente en canot des méandres de la Diable est à ne pas manquer, tout comme la via ferrata du Diable, pour les plus aventuriers. La plage de la Crémaillère, au bord du lac Monroe, et le populaire sentier de randonnée pédestre La Corniche (3,4 km, intermédiaire) sont aussi à considérer. Cela, sans oublier les nuitées en camping, prêt-à-camper ou chalet.

Info: www.sepaq.com/pq/mot

La plage d’Oka

Située dans le parc national d’Oka, cette plage bien connue longe le lac des Deux-Montagnes. Elle est très achalandée durant l’été, mais ce n’est pas pour rien: sablonneuse, bordée de grands arbres, elle s’étire sur des kilomètres et l’eau y est peu profonde. Elle est en partie surveillée.

Sur place, il est possible de louer différents types d'embarcations (canot, kayak, pédalo, planche à pagaie, etc.), de s’amuser dans un parcours aquatique gonflable ou de profiter de nombreux barbecues au charbon de bois. Quant au reste du parc national, on peut notamment y faire du vélo, de la randonnée pédestre et du camping.

Info: www.sepaq.com/pq/oka

Le Chemin du Terroir

Idéal pour un petit road trip estival, surtout durant la saison des récoltes, cette route touristique gourmande sillonne les paysages champêtres des Basses-Laurentides, sur 226 km. Balisée, elle permet de s’arrêter dans des vignobles, des cidreries, des vergers, des microbrasseries, des mielleries, des distilleries, des cabanes à sucre et même des lieux historiques comme le Moulin Légaré de Saint-Eustache.

Ceux qui veulent profiter de leur virée pour faire de l'autocueillette de pommes, de cerises ou de citrouilles trouveront une foule d’options le long du trajet, notamment dans les jolis vallons de Saint-Joseph-du-Lac.

Info: www.laurentides.com/fr/chemin-du-terroir

Tremblant

Difficile de parler des Laurentides sans évoquer la fameuse station Mont Tremblant et son village piétonnier aux multiples cafés, bars, magasins et restaurants.

Si l’endroit attire les skieurs d’un peu partout durant l’hiver, il a aussi de quoi occuper toute la famille durant la belle saison, avec des activités qui vont de la luge d’été aux tyroliennes géantes, en passant par les croisières sur le lac Tremblant et les balades en télésiège panoramique. Il y aussi le sentier illuminé Tonga Lumina, les pistes cyclables, les sentiers de randonnée, la plage, les spas, le golf, l’équitation, le casino... alouette!

Info: www.tremblant.ca