ROY (née Paquette), Jacqueline



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 29 mai 2021, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Jacqueline Paquette, épouse de Jacques Roy durant 71 ans de mariage et d'amour, fille de feu Eugène Paquette et de feu Eva Lapensé. Elle demeurait à Lévis, autrefois à Montréal.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Christian (Christiane Lecornu), feu Joanne (Claude Gougeon), Sylvain, Jean-Marc (Nathalie Paradis); ses petits-enfants: Frédéric Mercier, Xavier, Delphine, Catherine Mercier, Mathieu et ses arrière-petits-enfants Jade, Léa, Alicia et Noah; ses frères Jacques (feu Andrée Roberge), feu Denis (feu Denise Rocheleau) ainsi que plusieurs nièces et neveux et beaucoup d'amis.La famille recevra parents et amis au complexe :le vendredi 10 septembre de 11h à 13h. Une cérémonie commémorative sera célébrée au salon même à 12h30. L'inhumation suivra au Cimetière St-Vincent de Paul de Laval.