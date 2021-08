PATENAUDE, Marcel



À Terrebonne, le 12 août 2021, à l'âge de 91 ans, est décédé M. Marcel Patenaude, époux de feu Mme Cécile Bourgoin.Il laisse dans le deuil ses enfants: Marie-Thérèse (Marcel Auger), Denis et Marjolaine (Sylvain Bissonnette); ses petits-enfants: Mélanie, Jean-Marc, Christian, Caroline, Myriam, Stéphanie, Marjorie, feu Patrick et Katherine; ses arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.Il rejoint son épouse et son fils Gérard (Louise Chauvette).La famille recevra les condoléances le samedi 4 septembre dès 13h, suivi de la cérémonie à 14h, en l'église Saint-Henri, 3000 ch. Sainte-Marie, Mascouche, QC, J7K 1P1. L'inhumation des cendres aura lieu par la suite au cimetière de Mascouche.