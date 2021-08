ALARY, Huguette née Léveillé



De Sainte-Thérèse, le 26 août 2021, à l'âge de 87 ans, est décédée entourée des siens, Mme Huguette Léveillé, épouse de feu M. Ernest Alary.Elle laisse dans le deuil ses enfants Odette (Pierre), Yvon (Nathalie) et Diane, ses petits-enfants Jonathan (Isabelle), Vincent (Jennifer) et Ève (Oliver), ses arrière-petits-enfants Antoine, Amélie, Alicia, Étienne, Jade et Jakob, son frère Jean-Guy (Dorothée) ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le lundi 30 août de 14h à 18h au:SAINTE-THÉRÈSE450 473-5934www.rfgoyer.comVotre présence au salon doit se faire dans le respect des consignes de la Santé Publique en vigueur.