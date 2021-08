LECHASSEUR, Léa



À Longueuil, le 18 août 2021, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Léa Lechasseur, épouse de feu M. Lucien Lechasseur, fille de feu Eva Néron et de feu Raoul Allaire.Elle laisse dans le deuil son fils Louis Lechasseur (Jaana Tornikoski). Elle était la mère de feu Françoise Lechasseur et feu Rock Lechasseur. Elle laisse également dans le deuil sa soeur Marcelle (feu Laurent Girard), ses frères feu Ronald (Ida Levesque), feu Joseph (France Duchaine), feu Harold, Olivier, Michel (Noëlla Legault) et Gabriel, plusieurs beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces et de même que ses autres parents et amis.La famille recevra les condoléances samedi le 4 septembre de 14h à 16h. En raison de la pandémie 30 personnes en alternance peuvent être présentes en salon. Une cérémonie hommage suivra en chapelle à 16h.Les arrangements funéraires ont été confiés à la :En guise de sympathie, des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.