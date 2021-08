VOGHEL, Guy



Le 12 août 2021, à l'âge de 70 ans, est décédé M. Guy Voghel, époux de Mme Diane Beauchemin, fils de feu Mme Hélène Marchessault et de feu M. Jean-Marie Voghel.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Evelyne (Sylvain Charbonneau), ses petits-enfants Antoine et Édouard Normandin ainsi que Maxime et Benjamin Charbonneau, ses beaux-frères et belles-soeurs, les étudiants étrangers qu'il a accueillis Luise (Danemark), Oystein (Norvège), Alessandra (Italie), Andrès (Mexique), Valentin (Russie) et Nicolò (Italie) ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au :McMASTERVILLE, QC, J3G 0K5Tél. 450 467-4780 www.salondemers.comle dimanche 5 septembre 2021 de 9h à midi ainsi que de 13h30 à 16h. Une liturgie suivra à 16h à la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs Victor-Gadbois.