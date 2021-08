LEMIEUX, Adrienne



À LaSalle, le 20 août 2021, à l'âge de 91 ans, est décédée Madame Adrienne Lemieux, épouse de feu Jean-Marc Hébert, mère de feu Jean-Marc Hébert Jr.Elle laisse dans le deuil ses soeurs, Françoise et Liliane ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 3 septembre 2021 de 10h à 11h30 au complexe funéraire :Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 11h30 en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel des Floralies de Lasalle ainsi que l'Hôpital Général Juif de Montréal pour leur soutien et les bons soins prodigués.